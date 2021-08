Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall am späten Montagnachmittag auf der B 505. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit war ein Autofahrer in den Gegenverkehr geraden und mit dem Motorradfahrer zusammengestoßen. Der 51-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 22 000 Euro beziffert.

Seniorin stürzt

im Stadtbus

Weil die Bremse an ihrem Rollator nicht richtig funktionierte, ist am Montagvormittag eine Seniorin in einem Stadtbus beim Anfahren gestürzt. Die Frau wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. pol