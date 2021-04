Aufgrund der aktuellen Situation sind noch einige in Kurzarbeit . Doch wie behalte ich trotz geänderter Arbeitsbedingungen die Arbeitsmotivation? Dazu bietet das Kolping-Bildungswerk Bamberg am Montag, 10. Mai, und Mittwoch, 12. Mai, jeweils von 18 bis 20.30 Uhr ein Online-Seminar an. Weitere Informationen und Anmeldung unter der Rufnummer 0951/519470 oder unter www.kolpingbildung.de. red