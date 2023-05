Mit einem Piaggio-Kleintransporter, der mobilen Café-Ape „Paul“, finden Austausch und Gemeinschaft in den evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden künftig dort statt, wo das Leben spielt. Das Projekt „Paul“ hat auch die VR Bank Bamberg-Forchheim überzeugt. Mit 5000 Euro will die Regionalbank dazu beitragen, dass Menschen auch jenseits von schicken Cafés oder Szenevierteln miteinander ins Gespräch kommen. Bei einer kostenlosen Tasse Kaffee sollen sich Menschen ungezwungen treffen, informieren und austauschen können. Organisiert werden die Touren der mobilen Kaffeebar von ehrenamtlichen Unterstützern aus den evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden in Bamberg . red