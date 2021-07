Der Gemeinderat Stegaurach tagt am heutigen Dienstag um 19 Uhr im Bürgersaal. Tagesordnungspunkt ist der Bebauungs- und Grünordnungsplan „Mittelberg“ mit Änderung des Bebauungsplans „Neuaurach – Friedhof“ und die Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Sondergebiet Nahversorgung“ in Stegaurach . Ferner befassen sich die Räte mit der Neuerrichtung einesTrimm-Dich-Pfads im Gemeindegebiet. Des Weiteren soll die Homepage der Gemeinde Stegaurach neu gestaltet werden. Eine nichtöffentliche Sitzung schließt sich an. red