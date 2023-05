In den Räumen der Firma J. C. Neupert, Manufaktur für historische Tasteninstrumente, ist zum 20. Mal der interne Wettbewerb um den Neupert-Preis durchgeführt worden. Insgesamt 22 Schülerinnen und Schüler der Städtischen Musikschule Bamberg im Alter von 7 bis 15 Jahren hatten sich angemeldet und wurden in drei Altersgruppen von einer fachkundigen Jury bewertet.

Zu hören waren Solisten mit Klavier , Violine, Violoncello, Querflöte und Horn, gleich besetzte Duos mit Violine, Blockflöte und Gitarre sowie ein Bläser-Trio mit zwei Klarinetten und Fagott. Am Ende erspielte sich der erst 15-jährige Geiger Jonas Appelfeller aus der Klasse von Andreas Zack den mit 500 Euro dotierten Neupert-Preis. Beim Sommerkonzert der Musikschule am 16. Juli in der Konzerthalle wird Jonas zusammen mit dem Jugendorchester Bamberg solistisch zu hören sein. Bei diesem Konzert erhalten auch alle anderen Teilnehmenden Urkunden und Geldpreise aus den Händen von Firmengründer Wolf Dieter Neupert.

Preisträger

Altersgruppe I: 1. Preis : Ariadne Geiger, Klavier (Kl. Solotych), 2. Preis : David Frömbgen und Noemi Frömbgen, Blockflöte (Kl. Lieb), 3. Preis : William Werner, Klavier (Kl. Solotych); Altersgruppe II: 1. Preis : Xenia Quiring, Violine (Kl. Zack) – kleiner Neuppert-Preis; 2. Preis : Jana Appelfeller, Violine (Kl. Zack), 3. Preis : Romy Resatsch und Alexander Brigola, Gitarre (Kl. Hayward); Altersgruppe III: 1. Preis : Jonas Appelfeller, Violine (Kl. Zack) – NEUPERT-Preis 2023

2. Preis : Sina Martens, Violine (Kl. Salem), 3. Preis : Mats Lindemann, Klavier (Kl. Dorda-Kirschner) me