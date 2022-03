Die CO2 -Challenge geht pünktlich zum Aschermittwoch am 2. März im Landkreis Bamberg, der Metropolregion Nürnberg und darüber hinaus an den Start. Bis zum 15. März haben alle Klimaschützer die Möglichkeit, unter www.co2challenge.net oder über die Social-Media-Kanäle @MetropolregionNuernberg dem Klimawandel mit 14 kleinen Alltagstaten einen Dämpfer zu verpassen. „Die Challenge bietet die Gelegenheit, aus alltäglichen Gewohnheiten auszubrechen und kennenzulernen, dass Klimaschutz auch mit Humor, Spaß und Gemeinschaft gelingen kann“, so Landrat Johann Kalb , Ratsvorsitzender der Metropolregion.

Ab Aschermittwoch gibt es jeden Tag auf der Homepage der CO2 -Challenge und auf den Social-Media-Kanälen der Metropolregion Nürnberg unter #co2challenge2022 eine spannende Chance, Klimaschutz im eigenen Tagesablauf zu verwirklichen. Hebel finden sich beispielsweise auf dem Sofa, im Kleiderschrank und vom Einkaufskorb über den Kühlschrank bis zum Kochtopf.

Neu ist, dass die Aktion statt den bisher 40 Tagen nur 14 Tage dauert. Dafür wird es im Herbst einen zweiten Challenge-Zeitraum geben. Unter allen per Post oder Mail eingesendeten und ausgefüllten CO2 -Challenge-Karten werden Klimaschutz-Überraschungspakete verlost. Mehr Infos zum Gewinnspiel und zur Challenge finden sich unter www.co2challenge.net. red