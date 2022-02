Ein unbekannter Täter beschädigte am Donnerstagabend gegen 20.10 Uhr eine Fensterscheibe im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Bürgermeister-Prell-Straße, so dass Schaden in Höhe von etwa 250 Euro entstand. An der Scheibe war ein deutlicher Einschlag erkennbar. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0.