In feierlichem Rahmen wurde am Wochenende in der katholischen Pfarrei von Altenkunstadt und der Kuratie von Maineck die Erstkommunion gefeiert. Sie stand unter dem Leitsatz „Mit Jesus in einem Boot“. Diakon Konrad Funk bat dabei die Erstkommunionkinder zu verstehen, dass auch Jesus bei allen Stürmen und hohen Wellen in ihrem Lebensboot immer mit dabei sei und sie deshalb auf ihn vertrauen dürften. Daher war diesmal im Kirchenraum von Altenkunstadt auch ein Schiff zu sehen, auf dessen Segeln Bilder der Kommunionkinder abgebildet waren.

Als besonderes Ereignis rückte anschließend der Empfang der heiligen Erstkommunion in den Mittelpunkt. Die Mädchen und Jungen hatten als eine besondere Erinnerung an diesen denkwürdigen Tag in ihrem christlichen Leben jeweils ein Kreuz, auf dem ein Schiff zu sehen ist und die prägenden Worte „Ich bin bei euch“, erhalten.

Auch in Maineck wurde am Sonntag die Erstkommunion gefeiert, und obwohl es mit Max Voll diesmal nur ein einziges Kind war, trugen vor allem seine Eltern, die Angehörigen, Pater Kosma Rejmer sowie die gesamte katholische Kuratie von Maineck dazu bei, dass auch ihm ein festlicher Tag in seinem jungen christlichen Leben beschieden war. dr