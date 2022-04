Am Weißen Sonntag wurde in der Pfarrei St. Heinrich und Kunigunde das Erstkommunionfest gefeiert. Die Kinder trafen sich mit ihren Eltern und Paten vor dem Rathaus und zogen in Begleitung des Musikvereins Burgkunstadt in das Gotteshaus ein. In diesem Jahr waren es sechs Kinder, drei Mädchen und drei Buben. Begleitet wurden sie auch von Pater Josef Gibus und Diakon Konrad Funk, die die Kinder auf die Erstkommunion vorbereitet haben und die für die Vorbereitung und Durchführung der Feier verantwortlich waren.

„ Mit Jesus in einem Boot“, so lautete das Motto der Feier. Mit Jesus in einem Boot kannst du alle Stürme des Lebens gut meistern, du kannst dich immer sicher und geborgen fühlen.

Am Ende der Feier bedankten sich Pater Josef und Diakon Funk bei allen, die das Fest vorbereitet haben, bei den Eltern, dass sie ihre Kinder im Glauben erziehen und vor allem bei Gott. Die musikalische Untermalung des Gottesdienstes hatte die Band „Unikat“ aus Redwitz übernommen. gde