Mit einem Hammer beschädigten Unbekannte zwischen dem 9. und 15. Juli das Cabrio-Dach sowie die Lichter und Blinker eines Saab 900. Das stillgelegte Fahrzeug war in einer offenen Halle auf einem Flurgrundstück abgestellt. Zudem versuchten der oder die Täter , das Auto an der Fahrer- und Beifahrertüre aufzuhebeln, was jedoch misslang. Der insgesamt angerichtete Schaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Telefon 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.

Wer hat die Eingangstür beschädigt?

Die Eingangstür eines Hauses im Zentweg beschädigten Unbekannte irgendwann zwischen vergangenem Freitag, 17.30 Uhr, und Montagmorgen, 8 Uhr. Der angerichtete Sachschaden konnte noch nicht genau beziffert werden. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Rufnummer 0951/9129-310.