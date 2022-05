Einen wunderbaren Jubiläumstag durften katholische Mitchristen in Arnstein am Sonntag feiern. 41 Jubilare erinnerten sich an ihre erste heilige Kommunion. Unter den Klängen der Blaskapelle Kauper zogen sie vom Jugendheim in die festlich geschmückte Pfarrkirche St. Nikolaus ein. So konnte Kirchenpfleger Gerhard Popp Jubilare begrüßen, die vor 25, 40, 50, 60, 70, 75, 80 und sogar vor 85 Jahren in Arnstein zum ersten Mal zum Tisch des Herrn gegangen waren.

In seiner Ansprache stellte Pfarrer Möckel eine mitgebrachte Taufkerze in den Mittelpunkt – als Zeichen für den Bund mit Gott. Auf dem Weg eines Christen werde mit einer Taufkerze und später mit einer Kommunionkerze der Beginn des Glaubens dargestellt. Weiter ging es dann meist mit Schule, Beruf, Hochzeit, Kinder und oft von der Heimat in die weite Welt hinaus. Verbunden gewesen sei dieser Lebensweg bei den meisten Jubilaren mit Freud und Leid. Die Frage, die sich dabei nun stelle: Wie ist es mit der Taufkerze weitergegangen? Hat sie oft für den Glauben gebrannt? Auf welcher Etappe befindet sich der Glaubensweg jetzt? „Gott hat in der Taufe versprochen, dass er für uns da sein wird“, sagte der Geistliche. Zum Abschluss seiner Predigt zündete er symbolhaft die auf dem Altar stehende Kerze an.

Nach dem feierlichen Auszug traf man sich am Nachmittag erneut im Gotteshaus zur Dankandacht, gestaltet von Wortgottesdienstleiter Gerhard Popp. rdi