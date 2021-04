Trotz Ausgangssperre und nur mit Falschgeld in der Geldbörse wollte ein 22-jähriger Bamberger am späten Montagabend in Gaustadt seine Essensbestellung abholen.

Der junge Mann fiel den Polizisten gegen 23 Uhr auf der Gaustadter Hauptstraße ins Auge. Hinsichtlich der geltenden bundesweiten Ausgangssperre völlig unbekümmert war er auf dem Weg, eine Essensbestellung abzuholen. In seiner Geldbörse hatte er jedoch ausschließlich Falschgeld einstecken, mit dem er offensichtlich beabsichtigte, die Rechnung zu bezahlen. Die Beamten stellten die falschen 50-Euro-Scheine sicher und nahmen den Bamberger fest. Ein verständigter Staatsanwalt ordnete eine Wohnungsdurchsuchung nach weiteren „Blüten“ an. Als sich die Ordnungshüter anschließend in der Wohnung umsahen, fanden sie auch welche – jedoch Marihuanablüten. Der 22-Jährige betrieb eine kleinere Drogenaufzuchtanlage. Der Mann verbrachte die Nacht in einer Polizeizelle, ehe er am Dienstagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg dem Ermittlungsrichter vorgeführt wurde. Der Haftbefehl wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Der 22-Jährige muss sich nun strafrechtlich verantworten. red