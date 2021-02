Michael Memmel

Niclas Nadasdy hat ein unglaubliches Talent. Der 16-jährige Bamberger kann mit den Fingern schnipsen wie sonst kein Zweiter. Und er hat sich damit schon zwei Weltrekorde gesichert. Im vergangenen Jahr schaffte er es ins Guinness-Buch der Rekorde mit 334 Schnipsern in einer Minute mit einer Hand. Im Oktober legte er noch eine Schippe drauf: Er schnipste mit beiden Händen 688 mal in einer Minute! Damit hat er die vorherige Bestmarke mal so eben um stolze 95 Schnipser übertroffen.

Wer davon noch nicht beeindruckt ist, braucht vielleicht eine Veranschaulichung dieser Leistung. Also gut: Im Zusammenhang mit der aktuellen Boni-Affäre im Bamberger Rathaus behaupten böse Zungen, da wurden Sonderzahlungen für bewährte Mitarbeiter mit einem Fingerschnippen gewährt. Wäre tatsächlich nur eine so einfache Handbewegung nötig, dann wäre Niclas Nadasdy in etwa zwei Minuten und elf Sekunden mit allen rund 1500 Rathaus-Mitarbeitern durch. Unglaublich, oder? Ob ihn das jetzt für eine Karriere im Personalamt der Stadt qualifiziert, lassen wir mal dahingestellt. Für den Elftklässler geht es sicher erstmal darum, seine Schulzeit mit dem Abitur abzuschließen. Danach stehen ihm sicher auch andere Wege offen - zum Beispiel als Massen-Hypnotiseur.