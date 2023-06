Pilgern bedeutet, mit den Füßen zu beten und am Ziel, an einem Wallfahrtsort , seine Bitten und seinen Dank vor Gott zu bringen. Die Malteser bieten diese Möglichkeit auch Menschen an, die z.B. aufgrund ihres Alters oder körperlicher Einschränkungen nicht mehr in der Lage sind, eine längere Fußwallfahrt zu unternehmen.

Kürzlich trafen sich 75 Gläubige aus der Erzdiözese Bamberg in Vierzehnheiligen , um mit Hilfe der Malteser auf ihre Weise zu pilgern. Zuvor waren sie von Helferinnen und Helfer der Malteser mit Kleinbussen von zu Hause in Nürnberg und Bamberg abgeholt und nach Vierzehnheiligen gebracht worden.

Der gemeinsame Gang zum Eingang der Kirche war für manche so beschwerlich wie eine ganze Wanderung in jungen Jahren. Mit Ehrgeiz und starkem Willen kamen dann alle gut in der Kirche an.

In der prächtigen Basilika stellte Prälat Georg Kestel das Jahresthema der Malteser vor, eine Passage aus der Offenbarung des Johannes: „Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Wir leben zum Teil schon in der Vollendung Gottes, und Gott beauftragt uns, an der Vollendung von Himmel und Erde mitzuwirken – jeder auf seine Weise.“ Um den Aufgaben des Alltags und des Alters gewachsen zu sein, nutzten viele Pilgerinnen und Pilger auch die Möglichkeit, die Krankensalbung zu empfangen. red