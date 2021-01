Da er am vergangenen Wochenende im Streit einen Kontrahenten gewürgt haben soll, sitzt ein 42-Jähriger nach Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Bamberg jetzt in Untersuchungshaft .

Am Samstag in den frühen Morgenstunden waren zwei 27 und 28 Jahre alte Männer sowie eine 39-jährige Frau unter Missachtung der Ausgangssperre mit dem Fahrzeug in einen Gemeindeteil von Schönbrunn gekommen, um dort einen 42-jährigen Mann wegen einer angeblichen Grobheit zum Nachteil eines Kindes des 28-Jährigen einige Tage zuvor zur Rede zu stellen. Im Verlauf der Aussprache gerieten die Beteiligten in Streit, der schließlich in eine körperliche Auseinandersetzung mündete. Dabei würgte nach dem bisherigen Ermittlungsstand der 42- Jährige den 27-Jährigen und bedrohte ihn mit dem Tod.

Nach Vernehmungen der Kripo Bamberg erfolgte am Montag die vorläufige Festnahme des 42-Jährigen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erging am Dienstagnachmittag Haftbefehl gegen ihn wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung . Er sitzt inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt. red