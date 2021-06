Auf der Staatsstraße 2210 zwischen Litzendorf und Geisfeld kam ein Rollerfahrer am Montagmorgen in einer Rechtskurve ins Schleudern und anschließend von der Fahrbahn ab. Dabei flog er über sein Leichtkraftrad auf den parallel verlaufenden Radweg. Der 57-Jährige kam zur Behandlung seiner leichten Verletzungen ins Klinikum. Am Motorroller entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.