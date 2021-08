Der ADFC plant am kommenden Samstag, 14. August, eine dreistündige geführte Tour durchs Weltkulturerbe . Die Teilnehmer „erfahren“ Bamberg – vom Hain über den Weinberg bei St. Michael bis zur Gärtnerstadt. In gemütlichem Tempo geht es auf die 20 Kilometer lange Runde. Die Strecke enthält Steigungen, teilweise Kopfsteinpflaster und ist geeignet für Touristen und Neubürger. Treffpunkt ist um 15 Uhr an der Tourist-Information in der Geyerswörthstraße 5. Eine Anmeldung mit Ticketkauf bis 14.30 Uhr ist in der Tourist-Info erforderlich. Fragen zur Tour beantwortet der ADFC unter der Telefonnummer 0951/54773 oder der TKS unter 0951/2976200. Mehr unter https://touren-termine.adfc.de/radveranstaltung/49411-mit-dem-fahrrad-durchs-weltkulturerbe. red