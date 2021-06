Ohne funktionierende Beleuchtung an seinem Anhänger war am Montagabend nach 22 Uhr ein Autofahrer auf der Staatsstraße 2260 – von der Bundesstraße 505 kommend – in Richtung Sassanfahrt unterwegs. Die Weiterfahrt wurde durch die Polizeibeamten vor Ort untersagt. Der Anhänger musste verkehrssicher abgestellt werden. pol