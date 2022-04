Unter Alkoholeinfluss fuhr am Donnerstagabend gegen 20.45 Uhr eine 46-jährige Frau und auf der Straße „Einöde“ in Richtung Kreisstraße. Dabei touchierte sie mit ihrem BMW ein entgegenkommendes Auto am Außenspiegel und kam danach von der Fahrbahn ab. Ein Alkotest brachte einen Wert von 1,50 Promille. Verletzt wurde niemand. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 2500 Euro. pol