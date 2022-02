Der Missionsverein „Lasst uns gehen“ Heiligenstadt erhielt Ende Januar vom Waldkrankenhaus Erlangen 50 Krankenhausbetten mit Matratzen und vom Orthopädiezentrum Medi-Team aus Bamberg verschiedene Hilfsmittel wie Rollstühle und Rolllatoren.

Mit einem von einer Spedition zur Verfügung gestellten 40-Tonner fuhr ein Team des Vereins die Hilfsgüter nach Rumänien. 25 Betten wurden der Palliativklinik in Targu Mures gespendet. Bei Schneegestöber machte sich die Gruppe danach auf zur nächsten Station, eine Rehaklinik in Gherla.

Am nächsten Tag musste wurden dringend benötigte Hilfsgüter an einen Pfarrer in Oradea übergeben. Weil er seit Jahren im seelsorgerischen und sozialen Bereich engagiert ist, möchte der Verein ihn und seine Gemeinde auch weiterhin unterstützen. Wegen der auch dort hohen Corona-Inzidenzen wurden weitere Hausbesuche vermieden. Da Mitte Februar weitere 130 Betten im Waldkrankenhaus Erlangen frei werden und diese in die krisengeschüttelte Ukraine und Moldawien, dem ärmsten Land Europas, ebenfalls dringend benötigt werden, bittet der Missionsverein „Lasst uns gehen“ um Spenden für die Transportkosten für Familien und Kinder, die durch Corona in Not geraten sind.

Spendenkonten

Die Raiffeisenbank Heiligenstadt hat unter IBAN DE 59 7736 5792 0003 221660 ein Spendenkonto eingerichtet; die Sparkasse Heiligenstadt IBAN unter DE 27 7705 0000 0810 918227. red