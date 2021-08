Im Rahmen der bayernweiten Neuausrichtung der Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) wurden auch am AELF Bamberg die Funktionen neu geordnet. Leitender Forstdirektor Hans Schmittnägel, der bisher neben der Behördenleitung auch den Bereich Forsten der Außenstelle Scheßlitz leitete, wird sich künftig ausschließlich auf die Behördenleitung konzentrieren. Wie schon im Bereich Landwirtschaft wird es auch für den Bereich Forsten einen separaten Bereichsleiter geben: Diese Funktion nimmt nun Forstdirektor Michael Kreppel wahr.

Kreppel war zunächst in verschiedenen Funktionen an den Forstämtern Feuchtwangen und Burgebrach tätig. Seit 2008 leitet er am Forstamt Scheßlitz die Abteilung Forsten für den Landkreis Forchheim. Außerdem ist er Koordinator und Ansprechpartner für die Forstwirtschaftliche Vereinigung Oberfranken , der Dachorganisation oberfränkischer Waldbesitzervereinigungen. Diese beiden Funktionen wird er neben der Bereichsleitung weiter ausfüllen. Schmittnägel überreichte bei der Amtseinführung das Ernennungsschreiben von Staatsministerin Michaela Kaniber .

MdL Holger Dremel wies bei der Gelegenheit auf die zunehmende Bedeutung des Waldes vor dem Hintergrund des Klimawandels hin. Bürgermeister Roland Kauper unterstrich die Bedeutung des Waldes für seinen Stadtbereich, der einen hohen Waldanteil besitzt.

Forstdirektor Kreppel ist sich bewusst, dass der Wald momentan vielen Belastungen ausge-setzt ist. Er hofft aber, dass die Wälder durch gemeinsame Anstrengungen wieder auf einen guten Weg kommen. Daher schätzt er der Mitteilung zufolge die gute Zusammenarbeit mit den Kollegen im Amt genauso wie mit den Waldbesitzern und den Partnern der forstlichen Zusammenschlüsse. red