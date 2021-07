Die positive Resonanz der Aussteller des Vorjahres hat die Organisatoren in ihrem Vorhaben bestärkt, die beliebte Bamberger Ausbildungsmesse auch in diesem Jahr wieder in Präsenz durchzuführen. Allerdings muss der Termin aufgrund der coronabedingten Einschränkungen – wie bereits 2020 – in den Herbst verschoben werden. Die Messe findet am Samstag, 16. Oktober , von 9 bis 19 Uhr in der Brose-Arena statt. Aussteller können sich bis zum 30. Juli unter www.ausbildungsmesse-bamberg.de anmelden.

Ein Blick auf die aktuellen Zahlen zeigt, dass die Ausbildungsbereitschaft bei den Betrieben nach wie vor hoch ist. Laut Agentur für Arbeit Bamberg – Coburg waren zu Beginn des Ausbildungsjahres 2020/2021 aber noch mehr als 2000 Stellen unbesetzt. Die Pandemie verstärkt diesen Trend zusätzlich, weil Betriebspraktika kaum stattfinden konnten und der wichtige persönliche Kontakt zu den Auszubildenden fehlt. Der Besuch der Messe bleibt weiterhin kostenfrei. Aufgrund der Einschränkungen muss das messebegleitende Vortragsprogramm auch in diesem Jahr entfallen. red