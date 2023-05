Die Zeiten, in den Schulabgänger durch Infomessen schlendern und sich an allen Ständen mit Give-Aways eindecken, gehören der Vergangenheit an. Spätestens seit der Premiere einer völlig neuen Form, die Rektorin Sibylle Kretzschmar im Mittelschulverbund Regnitztal ( Hirschaid – Strullendorf) ins Leben rief und die Regnitz-Arena in einen „Marktplatz der Chancen“ umfunktionierte. Über 50 Unternehmen und Organisationen boten mit Informations- und im Vorfeld vereinbarten Beratungsgesprächen den Jugendlichen beste Möglichkeiten, ihre berufliche Zukunft persönlich zu gestalten.

Erster Bürgermeister und „Hausherr“ Klaus Homann schwärmte ob dieser aktiven Bewerbungsgespräche von einer „tausendprozentigen Steigerung“ gegenüber einer reinen Infomesse. Während am ersten Tag diese besondere Gelegenheit des Beruf-Kennenlernens für die Jugendlichen der Abschlussklassen im Mittelpunkt stand, gab es tags darauf beste Chancen, dass sich die Neuntklässler einen Praktikumsplatz und die Lehrstelle 2024 sichern konnten.

Im Vorfeld dieser Ausbildungsmesse legte Sibylle Kretzschmar hohen Wert auf eine fokussierte Vorbereitung und konnte dabei auf die Aktiv-Senioren zurückgreifen. Die Rektorin strickte dafür einen eng getakteten Trainingsplan, der es möglich machte, dass die zehn ehramtlich tätigen Senioren mit Thomas Kestler an der Spitze binnen einer Woche sage und schreibe 180 Einzel-Coaching-Stunden realisieren konnten. Kestler und Co. konzentrierten sich hierbei nicht nur auf bestimmte Trainingssituationen in puncto Vorstellungsgespräch, sondern auch auf die Unterstützung für die Bereitstellung der Bewerbungsunterlagen.

Für Sina Kohistani könnte dieser Tag seine berufliche Zukunft richtungsweisend beeinflussen. Der 16-Jährige, vor sieben Jahren aus Afghanistan nach Deutschland gekommen, hatte einen Gesprächstermin am frühen Vormittag beim Stand der VR Bank Bamberg-Forchheim vereinbart. „Das Praktikum im Juni 2022 hat mir gut gefallen. Ich hoffe, dass ich die Ausbildungsstelle bekomme. Für Wirtschaft und Unternehmen habe ich mich eigentlich schon immer interessiert, ganz besonders für Aktien und Krypto-Währungen. Ich habe schon viele Wirtschaftsbücher gelesen“, schwärmte der junge Ökonomie-Freak, ehe er bei VR-Ausbildungsleiterin Carola Welker Platz nahm. Auch sie brach eine Lanze für das neue Format: „Ich ziehe meinen Hut vor diesem riesigen Organisationsaufwand.“ Nach dem „super verlaufenen Praktikum“ kann sich der engagierte M-Zug-Absolvent, der auch mit der Ausbildung zum E-Commerce-Kaufmann spekulierte, gute Chancen ausrechnen, einen der 16 Ausbildungsplätze zu bekommen.

Herbert Grimmer als lokaler Repräsentant der IHK Oberfranken spricht insgesamt von einem „sehr angespannten“ Ausbildungsmarkt. „Entscheidend wird sein, dass die Betriebe es schaffen, ihre Ausbildung attraktiv zu gestalten. Den jungen Menschen muss man die Materie und auch Unternehmens-Kultur näherbringen. Dabei spielt Wertschätzung auch eine große Rolle. Betriebe müssen sich neu aufstellen.“