Max Heyder vom JC Naisa wurde für die Judo-Europameisterschaft der Männer nominiert, die vom 16. bis 18. April in Portugal ausgetragen wird. Nachdem der Deutsche Judo-Bund (DJB) die Teilnahme an den letzten beiden Grand-Slam-Turnieren in Tiflis/Georgien und Antalya/Türkei coronabedingt absagen musste, werden bei den Titelkämpfen in der Altice- Arena in Lissabon 18 Athleten des DJB auf der Matte stehen. Portugal gilt mittlerweile als Vorzeigenation im Kampf gegen das Coronavirus und wird gemeinsam mit den Veranstaltern der Judo-EM ein gut durchdachtes Hygienekonzept auf die Beine stellen. Für den 24-jährigen Heyder (bis 60 Kilogramm) ist es der erste Start bei einer Europameisterschaft der Männer. Er gehört zu den jungen und erfolgshungrigen Teilnehmern seiner Gewichtsklasse. red