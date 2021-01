Um Hauptpflegepersonen während der Corona-Pandemie zu unterstützen, hat das bayerische Gesundheitsministerium kostenlose FFP2-Masken zur Verfügung gestellt. Deren Verteilung an pflegende Angehörige vor Ort hat, wie berichtet, die Stadt Bamberg organisiert. Seit Donnerstag läuft die Ausgabe bei sechs Anlaufstellen in verschiedenen Stadtteilen, damit die Wege möglichst kurz sind.

Bambergs Zweiter Bürgermeister und Sozialreferent, Jonas Glüsenkamp, besuchte am ersten Tag der Ausgabe das Quartiersbüro Ulanenpark. "Pflegende Angehörige spielen eine ganz wichtige Rolle in unserer Pflegelandschaft. Damit sie möglichst schnell und unkompliziert mit FFP2-Masken ausgestattet werden, haben wir die Verteilung dezentral organisiert. Ich danke allen Beteiligten", sagte Glüsenkamp laut der Pressemitteilung der Stadt .

Die Ausgabestellen (siehe Infokasten) sind noch am heutigen Freitag in der Zeit von 9 bis 16 Uhr besetzt. Die Ausgabe von drei kostenlosen Masken pro berechtigter Person erfolgt jeweils über das Fenster oder an der Tür. Die Hauptpflegeperson bringt das Originalschreiben der Kasse über die Zuordnung eines Pflegegrades mit. Bei der Abholung ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Fragen im Zusammenhang mit den FFP2-Masken für pflegende Angehörige nimmt die städtische Seniorenbeauftragte, Stefanie Hahn, unter der Telefonnummer 0951/87-1527, E-Mail: stefanie.hahn@stadt.bamberg.de, entgegen.

Häufige Fragen und Antworten:

- "Ich betreue zwei Pflegebedürftige . Bekomme ich für beide Pflegeeinsätze Masken?" Ja.

- "Wir teilen uns die Pflege zu gleichen Teilen, bekommen wir beide drei Masken?" Nein, nur die Hauptpflegeperson erhält die Masken.

- "Ich wohne im Landkreis und betreue jemanden in der Stadt . Bekomme ich die Masken in der Stadt ?" Ja.

- "Ich wohne in der Stadt und betreue jemanden im Landkreis. Bekomme ich die Masken in der Stadt ?" Nein, die FFP2-Masken gibt es in der Landkreisgemeinde, in der der Pflegebedürftige wohnt.

- "Das Schreiben der Pflegekasse ist ein Dokument. Das darf nicht gestempelt werden, oder?" Es handelt sich um ein Infoschreiben der Kasse. Es wird nur die Rückseite gestempelt. red