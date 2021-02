"Leider fällt der Fasching heuer aus, aber nicht in unserem Gotteshaus", begann der Litzendorfer Pfarrer Marianus Schramm seine diesjährige Predigt , stülpte sich die obligatorische Pappnase über und setzte das schwarze Birett auf den Kopf. Die Gottesdienstbesucher waren eingeladen, kostümiert zu kommen, und Maske tragen sei ja ohnehin Pflicht, hieß es bei der Vorankündigung. Dieser Aufforderung folgten viele Besucher, mit großer Freude natürlich die Kinder.

Die Aussätzigen der Bibel verglich Schramm dann mit den Corona-Infizierten und meinte, dass Corona die Nachrichten so sehr bestimme, als ob es auf der Welt sonst nichts mehr gäbe. Er fuhr fort: "Tja, die Discounter brauchen sich nicht beschweren, sie konnten ihren Gewinn sehr stark vermehren. Dagegen hängt am Geldtropf des Staates wie noch nie die Kultur, der Einzelhandel, die Gastronomie. In Zukunft werde ich es stattdessen erleben, vielen Geschäften die letzte Ölung zu geben."

Eine Ausnahme sei Geisfeld, stellte Schramm dann klar, denn der dortigen Wirtschaft gehe es so gut, dass die Gastwirtschaft "Gries", wegen des Lottogewinns einer Spielgemeinschaft in ihr, nun in Brauerei "Kies" umbenannt wurde. Das Sexy-Fotoshooting im Brauhaus ist Hochwürden nicht entgangen, da Geisfeld nach der Umstrukturierung der Pfarreien ja nun zu seinem Hoheitsgebiet gehört. Kardinal Wölki aus Köln wurde vom Prediger angegriffen, da dieser die Aufarbeitung des kirchlichen Missbrauchsskandals verschleppe.

Auch der Fränkische Tag bekam in der Faschingspredigt eine Breitseite ab: "Apropos FT, der freut sich derzeit allemal über den kleinen fränkischen Wirecard-Skandal. Endlich kann er seine Seiten nun füllen, um die Bamberger Rathaus-Affäre zu enthüllen."

Zum Schluss seiner Predigt appellierte der Pfarrer noch an seine gläubigen Schäflein: "Eines noch, es darf alles passieren, aber nicht, dass wir Freude und Humor verlieren. Halten wir in der Krise zusammen, dann entsteht ein Stück Heil auch hier - Amen!"

Kräftiger Applaus der Gottesdienstbesucher und ein mehrfacher Tusch der Band Lichtblick waren die Antwort auf die gelungene Predigt . Den Rest des Gottesdienstes zelebrierte Pfarrer Schramm dann wieder ohne Verkleidung in würdigem, feierlichen Rahmen.