Nachdem der Sieben-Tage-Inzidenzwert an fünf aufeinanderfolgenden Tagen für den Landkreis unter 25 liegt, entfällt die Maskenpflicht am Platz in den Schulen ab der fünften Jahrgangsstufe ab Dienstag. Der Fachbereich Gesundheitswesen beim Landratsamt empfiehlt mit Blick auf die beginnenden Ferien, die Masken während der wenigen verbleibenden Schultage freiwillig zu tragen. Das gibt dem Fachbereich bei einer Infektion in einer Schulklasse größeren Spielraum bei der Anordnung von Quarantänemaßnahmen. Ohne Mundschutz muss die komplette Klasse für zwei Wochen in Quarantäne . red