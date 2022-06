„Der Dorfladen in Marktzeuln ist ein Musterbeispiel dafür, wie ein alter Dorfkern mit neuem Leben erfüllt werden kann sowie dafür, wie regionale Versorgung und moderne Städtebauförderung im ländlichen Raum aussehen können“, stellte Landrat Christian Meißner bei seinem Besuch „Am Flecken 47“ fest. „Kaafn und Waafn“ sei nicht nur Slogan, sondern Programm. „Der gesamte Ortskern von Marktzeuln erlebt eine Aufwertung, das Ortsbild hat ein neues Schmuckstück und die Dorfgemeinschaft einen neuen Treffpunkt. Das ist ein rundum gelungenes Projekt!“, lobte der Landrat .

Erster Bürgermeister Gregor Friedlein-Zech , Zweite Bürgermeisterin Petra Niechziol und Antonella Sgobba von der Städtebauförderung der Regierung von Oberfranken informierten bei einem Ortstermin über die Entstehungsgeschichte und die ersten Erfahrungen seit der Eröffnung Anfang Mai. Für den Dorfladen „Am Flecken 47 – Kaafn und waafn“ wurde die leerstehende ehemalige Schule, das sogenannte Kargsche Haus, komplett saniert und umgebaut.

Es sollte nicht nur eine Einkaufs-, sondern eine Begegnungsstätte werden. So wurden neben dem Ladenbereich mit kleinem Café im Erdgeschoss im Obergeschoss zwei großzügige Räume für Vereine und Veranstaltungen geschaffen. Ausgangspunkt für das Projekt war das Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (Isek) einschließlich des Kommunalen Denkmalkonzeptes (KDK), dass die Marktgemeinde in Auftrag gegeben hatte, um die gemeindliche Entwicklung für die nächsten Jahre festzulegen. Bürgermeister Friedlein-Zech freut sich: „Neben dem Rathaus steht nun ein weiterer Hingucker am Flecken.“

Durch die Umnutzung eines ortsbildprägenden Leerstandes sei ein städtebaulicher Missstand behoben, der Ortskern gestalterisch und funktional aufgewertet und ein Begegnungsort für alle Generationen geschaffen worden, meinte Antonella Sgobba. „Dass der Dorfladen so gut angenommen wird, spricht für den Erfolg der Maßnahme.“

Das stellt schließlich auch Landrat Christian Meißner heraus. Der Dorfladen sei ein Projekt von Bürgern für Bürger – nicht zuletzt auch, weil diese sich durch ihre Mitarbeit und den Kauf von Anteilen daran beteiligen konnten. Dies wiederum trage dazu bei, dass sie sich mit dem Projekt identifizierten und die Kaufkraft vor Ort bleibt.

Der „Flecken 47“ sichere nicht nur die Nahversorgung. Durch den Kauf vor Ort trage man auch zum Klimaschutz bei, weil man für den Einkauf nicht mit dem Auto wegfahren müsse, hebt der Landrat einen weiteren wichtigen Aspekt hervor. red