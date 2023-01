Kürzlich konnte Margareta Dietrich im Kreis ihrer Familie ihren 90. Geburtstag feiern. Die Jubilarin wurde in Naisa geboren, wuchs neben vier Geschwistern auf und besuchte die Volksschule.

Ihren bereits verstorbenen Ehemann , den sie 1952 heiratete, lernte Margareta Dietrich in Drosendorf kennen. Vier Kinder gingen aus der Ehe hervor. 1959 konnte ein Eigenheim in Litzendorf errichtet werden, in dem Margareta Dietrich heute noch mit ihrem Sohn lebt.

Ihre erste Arbeit fand die Jubilarin in der Spinnerei in Gaustadt. Später wechselte sie als Reinigungskraft zur Gemeinde Litzendorf und war für das „Wasserablesen“ in zwei Gemeindeteilen zuständig.

Margareta Dietrich ist Gründungsmitglied des 1.-FC-Nürnberg-Fanclubs Ellertal Litzendorf , kümmerte sich stets um die anfallende Hausarbeit, verbrachte viel Zeit in ihrem Garten und mit dem Stricken.

Momentan besucht sie gerne die Tagespflege „EllernPark“ in Pödeldorf. Zu ihrem 90. Geburtstag gratulierten ihre vier Kinder, drei Enkel und ein Urenkel.

Die Glückwünsche der Gemeinde Litzendorf und des Landrates Johann Kalb überbrachte Zweiter Bürgermeister Klemens Wölfel. Pfarrer Marianus Schramm schloss sich den guten Wünschen an. red