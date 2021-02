Eine handgreifliche Auseinandersetzung in einer Wohnung im Stadtgebiet rief am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr die Polizei auf den Plan. Ein 20-jähriger Mann hatte eine Bekannte am Hals gepackt und ihr mit einem Besenstiel gegen den Kopf geschlagen. Der Täter entfernte sich nach der Tat, konnte aber kurze Zeit später am Bahnhof festgenommen werden. Aufgrund seines uneinsichtigen Verhaltens wurde der Mann in Polizeigewahrsam genommen.

Am Mittwochabend kurz vor 18.30 Uhr kam es am Steinweg zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Der Grund hierfür war vermutlich Eifersucht, weshalb der 40-Jährige mit einer Eisenstange versuchte auf sein Gegenüber einzuschlagen. Er trat mit Füßen nach ihm, ohne den Geschädigten allerdings zu verletzen. Zudem stieß der Täter noch verschiedene Beleidigungen aus, bevor er noch vor dem Eintreffen der Polizeistreife flüchtete. Der Angreifer muss sich wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung verantworten. pol