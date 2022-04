Zu einem Vorfall am Sonntagabend kurz vor 21 Uhr im Bereich Brennerstraße/ Georgenstraße sucht die Polizei noch Zeugen . Dort war ein 33-jähriger Mann zunächst von einer circa 25-jährigen Frau angesprochen worden. Ihr männlicher, etwa gleichaltriger Begleiter (circa 170 bis 175 cm groß, kurze braune Haare, weiße Jacke, Ohrring links, fränkischer Dialekt) sprühte dem Mann dann unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht. Außerdem versetzte er seinem Opfer noch einen Fußtritt ins Gesäß, bevor das Pärchen in Richtung Katharinenstraße weglief. Der Geschädigte musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei sucht unter der Rufnummer 0951/9129-210 Zeugen , die den Vorfall beobachtet haben und nähere Angaben zu dem Pärchen machen können.

Jesus-Kreuz

beschädigt

Ein oder mehrere unbekannte Täter haben am Samstagabend zwischen 20 und 22 Uhr in der Mittelstraße das „Ewige Licht“ am dortigen Jesus-Kreuz aus der Halterung genommen und weggeworfen. Außerdem wurden noch die Blumen, die sich unmittelbar vor dem Kreuz befanden, samt Erde herausgerissen. Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter Telefon 0951/9129-210 entgegen.

Mit Hoverboard auf dem Gehsteig erwischt

Einer Polizeistreife fiel am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr am Berliner Ring auf dem dortigen Gehweg ein Jugendlicher auf, weil er dort verbotenerweise mit einem Hoverboard unterwegs war. Das elektrisch betriebene Skateboard, das 10 bis 15 km/h schnell fährt, wurde von der Polizei sichergestellt, der 14-Jährige erhält nun eine Anzeige. pol