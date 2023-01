Eine Spende über 3000 Euro hat die Manfred-Roth-Stiftung dem Caritasverband für die Erzdiözese für die weitere Ausgestaltung der neuen Webpräsenz durchstarter-fssj.de übergeben.

Die Förderung sei ganz im Sinne des Gründers des Discount-Unternehmens Norma, betonte Stiftungsvorstand Wilhelm Polster bei der Überreichung der Spende in der Firmenzentrale in Fürth. Zu den Aufgaben der Stiftung, die nach dem 2010 verstorbenen Fürther Unternehmer benannt ist, gehöre das Engagement für Soziales und Bildung.

Interaktive Karte

Auf der interaktiven Landkarte auf durchstarter-fssj.de können Jugendliche sich eine Einsatzstelle für ein Freiwilliges Soziales Schuljahr (FSSJ) suchen und sich digital anmelden. Darüber hinaus erhalten sie Informationen zum FSSJ. Im Freiwilligen Sozialen Schuljahr engagieren sich Schülerinnen und Schüler vornehmlich der achten und neunten Klassen aller Schultypen ehrenamtlich mit einer von ihnen selbst gewählten Tätigkeit.

Dafür steht ihnen eine breite Palette von Einsatzstellen in sozialen Einrichtungen, bei Blaulicht-Organisationen, in Vereinen, im Natur- und Tierschutz und bei gemeinnützigen Initiativen zur Verfügung. Dort sind die jungen Menschen in ihrer Freizeit ein Jahr lang aktiv – entweder wöchentlich oder blockweise, insgesamt mindestens 80 Stunden.

„Jugendliche, die nicht schon durch Eltern oder Gleichaltrige eine Beziehung zum Ehrenamt haben, sollen es möglichst einfach haben“, begründete Rochus Münzel bei der Spendenübergabe den Internetauftritt. Als Referent für Sozialraumorientierung und Engagementförderung beim Diözesan-Caritasverband hat er die Arbeitsgruppe geleitet, in der die Plattform entwickelt wurde. red