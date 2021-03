Michael Memmel

Wer austeilt, muss auch einstecken können. Also folgt nun eine Selbstanzeige: Als wir uns an gleicher Stelle vor zwei Tagen über einen ellenlangen Link (genannt Monsterlink) im Mitteilungsblatt der Gemeinde Litzendorf lustig gemacht haben, hatten wir etwas übersehen. Nämlich dass der gleiche, heillos komplizierte Link bereits vor knapp drei Wochen bei uns im FT abgedruckt war, worauf uns ein Leser gleich am nächsten Tag hingewiesen hat. Asche auf unser Haupt! Immerhin lernen wir einiges daraus: 1. Der Link hat offenbar eine geheime Kraft. Seine magische Kombination von Zahlen und Buchstaben zwingt alle Medienmacher, den Link abzudrucken. 2. Litzendorf ist rehabilitiert. 3. Die Leser kennen unsere Zeitung noch besser als wir, ihre Macher. Letzteres verbuchen wir doch glatt mal unter erfreulich.