Mit seinem Kabarettprogramm „Ihr könnt mich alle gern haben!“ feiert Mäc Härder 10. Jubiläum .

Mit neuer Energie und sprudeliger Leichtigkeit schlägt er sich durch den komplizierten Alltag, und mit seiner Frau versteht er sich inzwischen nicht nur blind, sondern sogar taub. Er gibt auch nie ein falsches Alter an, nur manchmal eins von früher. In seiner kongenialen Art, Sprache und Artistik zu verbinden, die kleine fränkische und die große andere Welt durch den Kakao zu ziehen, wird das Publikum einen humorvollen und beschwingten Abend erleben, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Wenn Lachen die beste Medizin ist, dann gilt noch immer:

Was der Arzt ist für die Kranken, das ist Mäc Härder für die Franken.

Mäc Härder tritt am Sonntag, 20. Februar, und am Sonntag, 13. März, jeweils um 18 Uhr im Theater am Michelsberg auf. Karten gibt es über bvd-ticket.de. red