Die Theatergruppe steht wieder auf der Bühne. Premiere des Lustspiels „Wer is do schwanger?“ ist am Freitag, 21. Oktober, um 19.30 Uhr im Sportheim des FSV Unterleiterbach, Unterbrunner Weg 2.

Als Resi Brösel von ihrer Kur zurückkommt, finden Sie im Badezimmer einen positiven Schwangerschaftstest. Schnell ist eins und eins zusammengezählt: Ihr Mann Ernst hat sie, während sie auf Kur war, betrogen.

Weitere Aufführungen finden dann jeweils am Samstag und Sonntag bzw. am Freitag, 28. Oktober, statt. Letzte Vorstellung ist am Sonntag, 30. Oktober, um 18 Uhr. Der Eintritt beträgt 8 Euro. red