Wegen Abrissarbeiten am Atrium wird ab kommenden Montag, 8. Februar, bis voraussichtlich Freitag, 5. März, die Ludwigstraße ab dem Postgebäude in Richtung Pfisterberg einseitig gesperrt, teilt das Landratsamt Bamberg mit. Die Ludwigstraße wird ab der Einmündung Luitpoldstraße in Fahrtrichtung Pfister-straße zur Einbahnstraße, das heißt, das Landratsamt Bamberg ist dann aus Richtung Bahnhof kommend nach wie vor erreichbar. Die Abfahrt erfolgt zwingend in Richtung Pfisterberg. red