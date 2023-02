Der emeritierte Erzbischof Ludwig Schick hat zu einem Meinungsaustausch das Oberlandesgericht Bamberg besucht .

Der Präsident des Oberlandesgerichts Lothar Schmitt dankte Schick für die vielen Gespräche und den intensiven Austausch in den zurückliegenden Jahren. „Die von ihnen begründete Tradition des offenen Meinungsaustausches zwischen Kirche und Justiz werden wir auf jeden Fall fortsetzen“, sagt Schmitt. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, sei es sehr schön gewesen, dass er kürzlich auch Weihbischof Herwig Gössl im Zentraljustizgebäude am Wilhelmsplatz begrüßen konnte. Als Zeichen der Dankbarkeit überreichte Schmitt dem emeritierten Erzbischof eines der ersten Exemplare einer neuen Publikation zur architektonischen und künstlerischen Gestaltung des Justizgebäudes am Wilhelmsplatz. Das Justizgebäude am Wilhelmsplatz wurde 1903 eröffnet und feiert in diesem Jahr sein 120. Jubiläum .

Feier zum 120-jährigen Bestehen

Schick habe Schmitt für die stets angenehme Gesprächsatmosphäre gedankt, so die Mitteilung. Er würde sich freuen, wenn auch künftig ein offener Kommunikationskanal zwischen der Diözese Bamberg und dem Oberlandesgericht bestehen würde. Am Ende des Gesprächs lud der Präsident Schick zur Feier des 120-jährigen Bestehens des Zentraljustizgebäudes am Wilhelmsplatz in Bamberg für Mittwoch, 24. Mai, ein. red