Für Stadelhofens Bürgermeister Volker Will war es eine große Freude und Ehre, die Verdienste seines Vorgängers Ludwig Göhl zu würdigen und ihm nun die Ehrenbezeichnung „ Altbürgermeister “ zu verleihen. Das hatte der Gemeinderat bereits im Mai 2020 beschlossen. Wegen Corona fand die Verleihung nun mit fast eineinhalbjähriger Verspätung statt.

Will blickte auf das großartige Wirken von Ludwig Göhl zurück und verdeutlichte anhand einer langen Projektliste die eindrucksvolle Leistung und den Einsatz seines Vorgängers. Göhl habe in seiner 18-jährigen Amtszeit von 2002 bis 2020 die Gemeinde Stadelhofen vorangebracht und weiterentwickelt.

Unter Ludwig Göhl wurden Meilensteine wie der Glasfaserausbau in allen neun Gemeindeteilen und an der Grundschule verwirklicht. Die Sanierung der Grundschule in Stadelhofen und der Bau bzw. die Sanierung der Kindertagesstätte zählen zu den herausragenden Projekten für die langfristige Erhaltung und Sicherung des Standorts Stadelhofen und unterstreichen auch die Familienfreundlichkeit der Gemeinde. Zudem wurden zahlreiche Baumaßnahmen, die für die Weiterentwicklung und die Zukunft der Gemeinde Stadelhofen sehr wichtig waren, durch Ludwig Göhl realisiert.

„Immer eine Freude und Ehre“

Der neue „ Altbürgermeister “ Ludwig Göhl führte aus, dass es ihm als Bürgermeister immer wichtig gewesen sei, Entscheidungen zum Wohle aller zu treffen, nicht nur für Einzelne. Sein Ziel sei es gewesen, die Gemeinde Stadelhofen zusammenzuschweißen. 18 Jahre im Amt des Bürgermeisters und zwölf Jahre zuvor im Amt des Zweiten Bürgermeisters hätten ihm viel Mut abverlangt, immer wieder nach vorne zu blicken, auch wenn er auf der Wegstrecke manches habe ein- und wegstecken müssen. Aber es sei für ihn immer eine Freude und Ehre gewesen, die Geschicke der Gemeinde Stadelhofen lenken zu dürfen. red