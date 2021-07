Ein unbekannter beschädigte am Dienstagmorgen einen geparkten Pkw und flüchtete, ohne sich um den Schaden in Höhe von 1000 Euro zu kümmern. Der 1er BMW war zwischen 8.15 und 13 Uhr am Fahrbahnrand in der Traubstraße abgestellt. Aufgrund der Anstoßhöhe handelt es sich bei dem Fahrzeug vermutlich um einen Lkw oder größeren Transporter. Die Polizei bittet um Hinweise.