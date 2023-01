„The Boneshakers“ lassen die erste Rakete des neuen Jahres der Soundflat-Records-Tochter „Topsy-Turvy Records“ starten und feiern den Release ihrer ersten Single . Der musikalische Fokus des neuen Labels ist in den Bereichen Rockabilly, Punk, Alternative und Independent angesiedelt, und somit repräsentieren „The Boneshakers“ mit ihrer Mischung aus Akustik-Rockabilly, klassischem Rock’n’Roll, Oldschool- R&B und ihrer eigenen frischen Interpretation dessen eine ideale erste Veröffentlichung.

Unverwechselbarer Sound

Knapp zwei Jahre nach Geburt der Band, die zu Beginn die Straßen NRWs zum Tanzen brachte und sich dann schnell in Bars und Clubs wiederfand, haut das Akustik-Trio mit der unverwechselbaren Powerstimme und Stand Up-Drummerin Boney Shaker, Gitarrist Schorni Walker und Kontrabassist Puck Lensing zwei knackige Songs auf schickem Vinyl raus.

Live im Moonshiner

Am Donnerstag, 5. Januar, präsentieren „The Boneshakers“ auch diese bei einem Live-Konzert im Moonshiner in der Unteren Sandstraße. Als Support ist DJ Devil Martini am Start. Beginn ist um 21 Uhr, Einlass bereits um 20 Uhr,

Ganz nach dem Motto „Shake Baby Shake“, wird man nicht still sitzen können. Das Trio setzt mit seiner Single den Startschuss zum Sommer. red