Mit einer Auftaktveranstaltung im Pfarrheim Litzendorf startete kürzlich die Initiative „ Litzendorf besser machen“ der Gemeinde und der Körber-Stiftung. Ziel ist es, mit dem Beteiligungsformat „Tischgespräche“ die Zusammenarbeit zwischen engagierten Bürgerinnen und Bürgern und der Gemeindeverwaltung zu fördern und ab sofort gemeinsam Klimaprojekte in Litzendorf anzustoßen und umzusetzen.

Litzendorf lud seine Bürgerinnen und Bürger zum ersten Treffen des Beteiligungsprojekts ein. Mehr als 40 Interessierte waren gekommen. Yannik Roscher, Programmmanager für „Deutschland besser machen“ bei der Hamburger Körber-Stiftung, stellte die Initiative vor. Bürgermeister Wolfgang Möhrlein erläuterte, wie das Projekt in Litzendorf umgesetzt wird: In den kommenden Monaten können teilnehmende Bürger sogenannte Tischgespräche initiieren – öffentliche oder nicht-öffentliche Gesprächsrunden, in denen gemeinsam neue Klimaprojekte für Litzendorf diskutiert und auf den Weg gebracht werden. Unterstützt wird der Prozess vom Landkreis Bamberg.

„Seit 2009 beschäftigen wir uns mit dem Thema Klimaschutz vor Ort und der Frage, wie sich die Gemeinde in Zukunft entwickeln will. „Durch den niedrigschwelligen Ansatz können trotz geringer Ressourcen Projekte umgesetzt werden“, sagt Bürgermeister Wolfgang Möhrlein. Wer mitmachen und eigene Ideen einbringen möchte, kann sich unter deutschlandbessermachen.de/litzendorf informieren. red