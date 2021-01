Auch in den kommenden Wochen bietet das Brentano-Theater den poetischen Anrufbeantworter mit täglich wechselnden Texten an. Vom 30. Januar bis 5. Februar gibt es "Fabeln und kleine Geschichten von Leo Tolstoi ". Die Tage vom 6. bis zum 12. Februar bieten eine "Woche des Barock ". Und zwischen dem 13. und 19. Februar stürzt Humoristisches in die Fastenzeit .

Die kleinen Textbeiträge sind (natürlich kostenlos) unter der Telefonnummer 0951/54528 zu hören. red