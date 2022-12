Vor rund zwei Monaten erreichte den Lionsclub Bamberg ein Hilferuf vom Josefslädchen in Bamberg . „Wir haben immer mehr Menschen, die in unserem Lädchen Unterstützung benötigen, andererseits fallen die Spenden aus Geschäften und Supermärkten im Umfang geringer aus“, betonte Roelich von der Caritas Bamberg .

Der Lionsclub Bamberg , der das Josefslädchen schon seit vielen Jahren unterstützt, rief seine Mitglieder zu einer besonderen Activity auf − Motto: „Wir helfen dem Josefslädchen durch den Winter“. So wurden in kurzer Zeit Spenden in Höhe von 4000 Euro von den Mitgliedern des Clubs eingesammelt und durch den Club auf 6000 Euro erhöht.

Aus diesem Fonds erhält das Josefslädchen nun jeden Monat seit November bis April 2023 1000 Euro für Waren, die Menschen benötigen, die unter den Krisen in unserem Land besonders leiden.

Darüber hinaus bringen Mitglieder des Lionsclub Bamberg jeden Monat „eine Tasche mehr“ an Waren vorbei, die sie persönlich einkaufen und dem Lädchen in der Josefstraße zur Verfügung stellen.

„Diese Aktion hilft dem Josefslädchen in besonderer Weise“ – so Volker Göbel bei der Warenübergabe. red