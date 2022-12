Viele Familien haben ihre Kellereingänge liebevoll dekoriert und mit Lichtern versehen. Mit Unterstützung der Kirchenverwaltung und der Dorfgemeinschaft erstrahlt so die Kellergasse in einem ganz neuen Licht.

Anwohner und Verantwortliche laden ein, diesen Weg in der Advents- und Weihnachtszeit zu besuchen und zu bewundern. Die Keller sind bis zum 6. Januar 2023 geschmückt, so dass sich ein Winterspaziergang lohnt.

Beleuchtet ist die Kellergasse Freitag bis Sonntag und an den Feiertagen von 16.30 bis 20 Uhr. Parkmöglichkeiten gibt es vor der Kirche. Der Weg führt an der Kirche vorbei direkt in die Kellergasse. red