Am Samstag, 27. März, von 20.30 bis 21.30 Uhr gilt rund um den Globus für eine Stunde: "Licht aus. Klimaschutz an". Menschen auf der ganzen Welt setzen so gemeinsam ein globales Zeichen für den Klimaschutz und einen lebendigen Planeten. Während der WWF Earth Hour werden auch Tausende Städte weltweit ihre bekanntesten Bauwerke in symbolische Dunkelheit hüllen. Auch Bamberg ist in diesem Jahr wieder dabei. Die Stadtwerke löschen für eine Stunde lang die Beleuchtung der Altenburg und des Brückenrathauses aus, um für den Umwelt- und Klimaschutz einzutreten. Oberbürgermeister Andreas Starke und Bürgermeister und Klimareferent Jonas Glüsenkamp fordern in der Mitteilung aus dem Rathaus die Bamberg Bürger auf, sich ebenfalls zu beteiligen. Der Klimaschutz bleibe eine der wichtigsten Aufgaben unserer Gesellschaft. red