Die VHS Bamberg-Land und das Bildungsbüro des Landkreises bieten ein kostenloses Lern- und Kulturprogramm für Schulkinder der 1. bis 6. Klasse in den Pfingstferien an. Es findet in den Schulen in Priesendorf, Schlüsselfeld, Hirschaid, Breitengüßbach und Memmelsdorf statt. Die Anmeldung ist noch bis 2. Mai auf der Homepage der VHS Bamberg-Land (www.vhs-bamberg-land.de) und unter Telefon 0951/85759 möglich.

Kinder der 1. und 2. Klasse wiederholen vormittags Schulinhalte der Fächer Deutsch und Mathematik. Lehramtsstudierende und erfahrene VHS-Dozenten leiten die Kleingruppen. Für Kinder der 3. bis 6. Klasse umfasst das Angebot zusätzlich ein gemeinsames Mittagessen und Kulturworkshops. Dabei werden sie selbst zu Künstlern und erstellen gemeinsam mit Kulturschaffenden eigene Werke.

Dafür konnten laut der Mitteilung aus dem Landratsamt in der kulturellen Bildungsarbeit erfahrene Künstler gewonnen werden: Lennart Peters erstellt in Hirschaid mit den Kindern Stop-Motion-Filme, bei Murillo Santana Saraiva lernen sie in Breitengüßbach das Trommeln an verschiedenen Percussion-Instrumenten, Therese Frosch bietet in Priesendorf einen Theater-Workshop an, Marcel Reuther lädt in Schlüsselfeld zum Fotografieren ein, und bei Jan Burmester in Memmelsdorf können sich die Schüler in der freien Farbmalerei künstlerisch ausdrücken.

Zeiten und Orte: Woche 1: 25. bis 28. Mai: Grund- und Mittelschule Priesendorf-Lisberg-Walsdorf, Volksschule Schlüsselfeld, Grund- und Mittelschule Hirschaid; Woche 2: 31. Mai bis 2. Juni und 4. Juni: Grund- und Mittelschule Breitengüßbach, Ferdinand-Dietz Grund- und Mittelschule Memmelsdorf (1. und 2. Klasse täglich von 9 bis 12 Uhr, 3. bis 6. Klasse täglich von 9 bis 16 Uhr).

Die Teilnahme ist auch für Kinder möglich, die nicht an einem der fünf Kursstandorte zur Schule gehen. Gefördert wird das Ferienprogramm durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). red