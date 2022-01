Der Bund Naturschutz lädt in Kooperation mit dem Freundeskreis Nationalpark Steigerwald ein zu einer Vortragsserie „Gibt es ein Leben mit dem Nationalpark ?“. Seit 50 Jahren gibt es Nationalparke in Deutschland. Bei der Online-Infoveranstaltung soll der Frage nachgegangen werden, wie die Region mit dem Nationalpark zurechtkommt. Wie hat sich die Gründung des Nationalparks Kellerwald-Edersee auf die Entwicklung von Region und Natur ausgewirkt? Seit 18 Jahren prägt der hessische Nationalpark Kellerwald-Edersee seine Region. Ein besonders wertvolles Teilgebiet wurde 2011 zum Unesco-Weltnaturerbe Buchenwälder erklärt. Der Online-Vortrag findet am Mittwoch, 2. Februar, 19 bis 20.30 Uhr statt. Nach den kurzen Vorträgen stehen die Referenten Reinhard Kubat und Claus Günther für Fragen zur Verfügung. Um Anmeldung beim Informationsbüro Freundeskreis Nationalpark Steigerwald Ebrach , E-Mail: info@freundeskreis-nationalpark-steigerwald.de, www.pro-nationalpark-steigerwald.de oder Tel. 09553/989042 wird gebeten. red