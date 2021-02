Leider kann die VHS im Landkreis vorerst keine Präsenzkurse anbieten, aber immer mehr Kursleiter steigen derzeit um auf Online-Kursformate. Jede Woche kommen neue Kurse hinzu - neben Vorträgen aus den unterschiedlichsten Wissensgebieten werden auch Workshops in der beruflichen Bildung, in Sprachen , aber auch Fotografie und Psychologie angeboten. Ständig wachsender Resonanz erfreuen sich auch Gesundheits-Kurse in den Bereichen Yoga , Fitness, Pilates , Zumba oder Body-Workout, teilt die VHS-Land mit.

Die Planungen für das Frühjahrs-/Sommersemester 2021 laufen aktuell auf Hochtouren. Das Programm wird am 22. März erscheinen und, falls es die Corona-Lage zulässt, sollen die Kurse nach den Osterferien Mitte April wieder in Präsenz starten. Mehr als 50 Onlinekurse sind momentan auf der Homepage buchbar, hier eine kleine Auswahl: "Schönheit der Tiere - Evolution biologischer Ästhetik" (Vortrag von Nobelpreisträgerin Christiane Nüsslein-Volhard am Donnerstag, 4. Februar, 19.30 Uhr), Online-Kurs Body-Workout (ab Dienstag, 16. Februar, 18.30 Uhr), Online-Kurs Yoga (ab Donnerstag, 18. Februar, 18.30 Uhr), Seminar "Endlich wieder gut schlafen!" mit Schlafforscher Albrecht Vorster (ab Dienstag, 23. Februar, 19.30 Uhr).

Alle Kurse und weitere Informationen gibt es auf der Website www.vhs-bamberg-land.de. Das VHS-Büro ist derzeit telefonisch und per E-Mail zu erreichen: Telefon 0951/85760, E-Mail : info@vhs-bamberg-land.de. red