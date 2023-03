Erstmals hat Erzbischof Ludwig Schick an einem Training des Caritas-Teams für den Weltkulturerbelauf teilgenommen. Seit 2005 hat der – inzwischen emeritierte – Bamberger Erzbischof die Benefizaktion als Schirmherr begleitet und den Erlös durch eine eigene Spende aufgerundet. Gestern löste er sein Versprechen ein, sich einmal der Laufgruppe der Caritas anzuschließen. Nach einem Empfang im Garten des Bischofshauses startete der Probelauf. Das berichtet das Erzbistum in einer Pressemeldung. Beim diesjährigen Weltkulturerbelauf hat es das Team Caritas mit 74 Mitgliedern auf Platz drei der teilnehmerstärksten Teams geschafft. Insgesamt wollen die Läufer am Sonntag, 7. Mai, in Bamberg fast 1000 Kilometer zurücklegen. Diese Leistung sollen Spender mit einer Gabe zugunsten der Caritas-Kindererholung honorieren. Diese bietet pädagogisch begleitete Ferienaufenthalte für gesundheitlich angegriffene Kinder aus armen Familien an.

Spendenkonto Benefizaktion

Diözesan-Caritasverband Bamberg , IBAN DE71 7002 0500 9280 0000 00, Bank für Sozialwirtschaft, BIC BFSWD E33MUE oder online auf caritas-bamberg.de/engagement/spenden, Stichwort Weltkulturerbelauf. red