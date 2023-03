Lara Storandt (Coburg) und Alexander Dörre (Gesamtschule Hollfeld ) sind die besten Vorleser im Bezirk Oberfranken . Die Schüler haben sich mit ihren Lesekünsten für den Landesentscheid des Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels qualifiziert.

Der 64. Vorlesewettbewerb ging mit dem Bezirksentscheid in seine dritte Etappe. Alle Teilnehmenden hatten den Wettbewerb zuvor schon in ihrer Schule und auf Stadt- oder Kreisebene für sich entschieden. Nun steht noch die Länderebene an, bevor am 21. Juni die 16 Landessieger in Berlin ins Bundesfinale einziehen.

Der Wettbewerb für den Bezirk Oberfranken wurde von der Buchhandlung Osiander und Stadtbücherei Bamberg ausgerichtet. red